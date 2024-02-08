يلا لسه الاشتراك شغال.. رابط الدخول والتسجيل في سحب مسابقة” مهرجان دخون الاماراتية ” 2024 dkhoonemirates.. اعرف طريقة الاشتراك والشروط

يشهد اهتمام المواطنين الإماراتيين تزايدًا ملحوظًا نحو مسابقة دخون الإماراتية وهي فعالية تجذب الأنظار بتنوعها وشمولها و حيث قد أعلنت الجهات المسؤولة عن المسابقة عن كافة تفاصيلها، مبرزة جاذبيتها من خلال استضافة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال البخور والعطور، سواء كانت فرنسية أو شرقية فضلاً عن توفير منصة لعرض منتجات متنوعة أخرى وبفضل الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالاشتراك في المسابقة بما في ذلك المستندات المطلوبة ويمكن للمشاركين تحضير أنفسهم بشكل مثالي لهذه الفرصة الفريدة للمشاركة والتألق.

تفاصيل مسابقة دخون الاماراتية 2024

تحدثت اللجنة المنظمة لمسابقة دخون الإماراتية عن موعد استمرار المسابقة حتى نهاية شهر مارس المقبل، وتحديدًا يوم 31 مارس 2024 وفتحت باب التسجيل للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الرسمي لها، متطلبة تقديم بيانات محددة والجوائز المغرية التي تمنحها المسابقة تشمل رحلة إلى دبي أو سيارة مرسيدس أو عطور فاخرة أو حتى ساعة من ماركة رولكس ومن بين الشروط الأساسية التي يجب توافرها للمشاركة في المسابقة:

الجنسية الإماراتية وتجاوز سن الثامنة عشرة وضرورة استخدام هاشتاج المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

للبدء في عملية التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة: