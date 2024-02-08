رسميا.. موعد صرف مرتبات فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

تحرص وزارة المالية عن صرف المرتبات بشكل منتظم شهريًا ولهذا زادت معدلات البحث من قبل موظفي القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مرتبات شهر فبراير خلال عدة أيام متتالية وفي خلال السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

أعلنت الوزارة عن صرف مرتبات شهر فبراير في الأسبوع الأخير من الشهر بداية من يوم 22 و حتى اليوم الأخير في شهر فبراير حيث قامت وزارة المالية بجدولة أيام صرف المرتبات تسهيلًا وتيسيرًا على الموظفين وستبدأ صرف المرتبات لشهر فبراير بالتدريج حيث ستبدأ الوزارة بالموظفين الأقل أجرًا صعودًا للأعلى أجرًا.

الحد الأدنى لرواتب الموظفين لشهر فبراير عام 2024

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة وقد تم رفع الحد الأدنى للعاملين كالتالي: