رسميا.. موعد صرف مرتبات فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك
موعد صرف المرتبات لشهر فبراير لعام 2024
تحرص وزارة المالية عن صرف المرتبات بشكل منتظم شهريًا ولهذا زادت معدلات البحث من قبل موظفي القطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 وقد أعلنت وزارة المالية المصرية عن صرف مرتبات شهر فبراير خلال عدة أيام متتالية وفي خلال السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024
موعد صرف مرتبات فبراير 2024
أعلنت الوزارة عن صرف مرتبات شهر فبراير في الأسبوع الأخير من الشهر بداية من يوم 22 و حتى اليوم الأخير في شهر فبراير حيث قامت وزارة المالية بجدولة أيام صرف المرتبات تسهيلًا وتيسيرًا على الموظفين وستبدأ صرف المرتبات لشهر فبراير بالتدريج حيث ستبدأ الوزارة بالموظفين الأقل أجرًا صعودًا للأعلى أجرًا.
الحد الأدنى لرواتب الموظفين لشهر فبراير عام 2024
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة وقد تم رفع الحد الأدنى للعاملين كالتالي:
- تتقاضى الدرجة السادسة من الموظفين ما يعادل راتبًا يبدأ من 4000 جنيه وهي الدرجة التي تحصل على الراتب في اليوم الأول
- تتقصى الدرجة الخامسة من الموظفين راتبًا يبدأ من 4500
- تتقاضى الدرجة الرابعة من الموظفين راتبًا يبدأ من 5000 جنيه
- تتقاضى الدرجة الثالثة من الموظفين راتبًا يبدأ من 5500 جنيه
- تتقاضى الدرجة الثانية من الموظفين راتبًا يبدأ من 6000 جنيه
- تتقاضى الدرجة الأولى من الموظفين راتب يبدأ من 7000 جنيه
- تتقاضى درجة المدير العام راتبًا يبدأ من 7500 جنيه
- تتقاضى الدرجة الأعلى من الموظفين ما يعادل 9000 وهي الدرجة الأخيرة في تقاضي الرواتب شهريًا.