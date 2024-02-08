أحداث لعبة eFootball 2024 mobile بكج لاعبين جدد وعظمة المنافسات الأسطورية 8 فبراير

أحداث لعبة eFootball 2024 mobile بكج اللاعبين الجدد وعظمة المنافسات في الدوريات الأكبر في اللعبة وكما هو معتاد في أي فوتبول بيس يكون هناك أحداث أسبوعية جديدة يتم أطلاقها مرتين في الأسبوع أحداث بيس eFootball 2024 موبايل يوم الاثنين وأحداث أي فوتبول ليوم الخميس ولكل حدث من هذين الحدثين بكج لاعبين خاص بالحدث مع هدايا لعبة eFootball 2024 موبايل التي يتم تحديد نوعيتها والكمية الخاصة بها لمنحها للاعبين وإرسال تلك الهدايا في صندوق الوارد الخاص بهم وعن تفاصيل أحداث الخميس eFootball 2024 mobile نتعرف عليها بالفقرات التالية.

أحداث لعبة eFootball 2024 mobile

ضمن أحداث لعبة eFootball 2024 mobile الخميس 8 فبراير أطلاق بكج اللاعب المتألق Samuel Eto مع منح اللاعب بعض من أعداد كوين أي فوتبول لاستخدامها في المهام المختلفة في اللعبة ومع بكج Samuel Eto يتم منحك بكجات مجانية عبر الطرق المتعددة المعتادة للحصول علي بكج اللاعب في أحداث بيس eFootball 2024 موبايل كما هناك بكجات أخري تضم أكثر اللاعبين المتألقين في اللعبة وهم David Via واللاعب Samuel Eto بقوة 105 مع بعض اللاعبين الآخرين المتألقين في الساحرة المستديرة منهم ما تصل قوته إلي 102.

حملة لعبة أي فوتبول 2024 موبايل

بجانب أحداث لعبة eFootball 2024 mobile هناك حملة الأسبوع الجديد التي أطلقتها كونامي التي تضم اللاعب نيمار بقوة مضاعفة ويصاحب اللاعب بكج Highlight فريق البرازيل X3 وضمن أحداث أي فوتبول بيس 2024 نشر بوستر خاص عن منح اللاعب 150 كوينز للحملة الجديدة مع 120 ألف Exp كما سيتم توزيع 300 ألف عملة GB وعرض تي شيرت ضمن كرنفال هدايا لعبة eFootball 2024 موبايل وتم عمل الخصم علي تي شيرت أحداث الحملة الجديدة لمنحه لكافة اللاعبين في eFootball للاستمتاع بمنافسات أكثر إثارة.

أحداث الخميس 8 فبراير eFootball 2024 mobile

كما أشرنا في الفقرات السابقة بأن أحداث لعبة eFootball 2024 mobile يتم اطلاقها مرتين في الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس وبشأن أحداث الخميس 8 فبراير في لعبة أي فوتبول بيس 2024 نتعرف عليها كالآتي:-

مثال كل أسبوع يتم تحديد الحملة الجديدة بعد تسجيل الدخول علي لعبة أي فوتبول. أحداث Online بجانب أحداث Off Line في eFootball 2024 ستحدد ويتم منح اللاعبين Coins مجاني. الفتحة المجانية الخاصة بالأسبوع الجديد من أي فوتبول مع بكج نجوم الأسبوع. بيس eFootball 2024 موبايل تحتوي علي كرنفال البرازيل كما هو موضح في الصورة المرفقة مع فتحات بكج مجاني بطاقات التدربي في eFootball Pes متوقع أن يتم فتحها مع كوين مجاني يمنح للاعبين.

كيفية تحميل eFootball 2024 mobile

لكي ما يتم الاستمتاع مع أحداث لعبة eFootball 2024 mobile يجب أن يتم تحميل اللعبة علي هاتفك ويتم تحميل أي فوتبول بيس 2024 بطريقة آمنة من الموقع الرسمي كالآتي:-

سجل الدخول علي موقع كونامي الرسمي وعبر الصفحة الرئيسية أضغط مربع Download.

يتم فتح صفحة تحتوي علي المتاجر المتوافقة مع أنواع الهاتف.

حدد المتجر بالضغط عليه لتحويلك علي متجر هاتفك بشكل مباشر.

أبحث عن بيس eFootball 2024 موبايل بمربع البحث.

تظهر اللعبة ومن ثم أضغط علي مربع تحميل.

أحداث لعبة eFootball 2024 mobile الخاصة بيوم الخميس 8 فبراير تحوي العديد من الهدايا والمفاجآت وكرنفال فريق البرازيل أستمتع بها اليوم مع كوين مجاني.