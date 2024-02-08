تُعد قناة طيور الجنة من أهم القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تقدم محتوى هادف ومُناسب يساهم في تنمية مهاراتهم ويزيد من ثقافتهم وقد تأسست قناة طيور الجنة عام 2008 على يد خالد مقداد، وبدأ بثها من الأردن على القمر الصناعي نايلسات واعتمدت على مقدمين أطفال من عائلة مقداد، مثل عصومي، ووليد، وجنى، ولين، وغيرهم وتتميز برامج القناة بأجواء عائلية دافئة تشجع على القيم الإيجابية مثل التعاون والاحترام كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تُناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

قناة طيور الجنة Toyor Al janah

قدمت طيور الجنة مجموعة واسعة من البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية التي حظيت بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب و تشجع القناة على التفاعل بين الأطفال من خلال فقرات مُخصصة للرسائل والصور من أشهر البرامج التي تقدمها القناة

عصومي ووليد: برنامج كوميدي تعليمي يتناول مواقف يومية من حياة الأطفال.

جنة ونور: برنامج ترفيهي يقدم ألعابًا وأنشطة تفاعلية.

بلبل: برنامج تعليمي يركز على تعليم اللغة العربية والحروف والأرقام.

عالم جنى: برنامج ترفيهي يقدم فقرات منوعة مثل الغناء والرقص والتمثيل.

تردد قناة طيور الجنة

تحلق قناة طيور الجنة، تلك العلامة المميزة في عالم برامج الأطفال، بأجنحة جديدة في سماء الفضائيات العربية، حاملة معها ترددا جديدًا لعام 2023 يبشر بمزيد من المتعة والفائدة للأطفال من مختلف الأعمار وتقدم قناة طيور الجنة محتوى فريدا من نوعه، يلامس قلوب الصغار ويثري عقولهم، من خلال الأغاني والبرامج المقدمة من قبل أطفال مثلهم، مما يتيح لهم التعلم والتفاعل بطريقة سهلة وفعالة