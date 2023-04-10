موعد ليلة القدر 2023 خير من ألف شهر

موعد ليلة القدر 2023 في مصر – ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 2023 وهي مذكورة في القرآن الكريم نزل فيها القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهمية كبيرة وخصوصية للمسلمين.

ليلة القيامة

ليلة القدر هي ليلة خاصة تتكرر كل سنة هجرية في شهر رمضان المبارك. هي إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ، والسلام هو ألف شهر ، وليلة نزول الملائكة. حتى الفجر “.

نزل القرآن في هذه الليلة ، ولهذه الليلة فضل عظيم ، ورد في القرآن الكريم في سورة القدر: “نزلت فيه الملائكة والنفس بإذن ربهم”. لجميع مسائل السلام حتى طلوع الفجر “. وقد ثبت في السنة النبوية وجوب الاستعلام عن هذه الليلة في العشر الأواخر ولا سيما في لياليها المنفردة.

موعد ليلة القدر 2023 في مصر

يعتقد المسلمون أن الله يعظم أمر ليلة القدر ، فقال: {وماذا تفهم في ليلة الوصية؟

1. الليلة الحادية والعشرون من رمضان: تبدأ عند غروب الشمس يوم الثلاثاء 11 أبريل حسب التقويم الميلادي ويوم 20 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 12 أبريل. التقويم الميلادي ، 21 رمضان الهجري.

2. الليلة الثالثة والعشرون من رمضان: تبدأ عند غروب الشمس يوم الخميس الموافق 13 أبريل ويوم 22 رمضان بالتقويم الميلادي وتنتهي فجر يوم الجمعة الموافق 14 أبريل. الثالث والعشرون من رمضان في التقويم الميلادي والتقويم الهجري.

3. الليلة الخامسة والعشرون من رمضان: تبدأ مع غروب الشمس يوم السبت الموافق 15 أبريل و 24 رمضان م وتنتهي مع فجر يوم الأحد الموافق 16 أبريل و 25 رمضان.

4. الليلة السابعة والعشرون من رمضان: تبدأ عند غروب الشمس يوم الاثنين الموافق 17 أبريل و 26 رمضان ، وتنتهي عند فجر الثلاثاء 18 أبريل ، 27 رمضان م.

5. الليلة التاسعة والعشرون من رمضان: تبدأ من المغرب يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل و 28 رمضان م وتنتهي مع فجر يوم الخميس الموافق 20 و 29 أبريل 2023 م. في رمضان 1444 هـ.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر: يهتم المسلمون باتباع ليلة القدر ومعرفة العلامات التي تدل على وقوعها ، وتذكر السنة النبوية علامات ليلة القدر وهي:

1.تنزل الملائكة جماعيًا. هم أكثر من حصى الأرض ، قال تعالى: (في كل أمر نزل فيه الملائكة والنفس بإذن ربهم). عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال -: “في تلك الليلة فاق عدد الملائكة عدد الحصى على الأرض”.

2- المناخ معتدل. لا يوصف بأنه ساخن أو بارد. كما ورد عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: “ليلة الوصية ليلة مباركة ، لطيفة ، لا حارة ولا باردة ، وفي الصباح تضعف الشمس وتحمر”.

3- في صباح اليوم التالي تشرق الشمس بدون أشعة. عن أبي بن كعب – رضي الله عنه -: وَعلَمَةُ هذا أن الشمس تشرقُ كَغَوْضٍ بِلاَ شِعْرٍ حَتَّى تَبْقُ.

4- الطهارة والهدوء. وقد جاء في رواية غريبة عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -: (إن آية ليلة القدر أنها صافية صافية كقمر ناصع الهدوء. ليس فيها برد ولا حرارة ، ولا يلقي عليها نجم حتى الصباح ، ولها شعاع كالقمر في ليلة البدر ، ولا يجوز للشيطان أن يذهب معها في ذلك اليوم. . . “

5- إضفاء الهدوء الروحى على الإنسان

6- في هذه الليلة يشعر الإنسان بالتحول إلى الله تعالى

7- لا تسقط الشهب والنيازك على ليلة القدر.

8- ينجح فيها العبد بصلاة لم يقالها من قبل