“مصرف ليبيا المركزي” يُفعل رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024 بهذه القيمة عبر fcms.cbl.gov.ly

زف مصر ليبيا المركزي بشرى سارة للمواطنين والمواطنات مؤخرًا وهو إطلاق منصة تخص العملة الأجنبية للأفراد، حيث خصص مصر ليبيا المركزي هذه المنصة من أجل تنظيم شراء العملة الأجنبية من المصرف إلى المواطنين، والجدير بالذكر أن المصرف يسمح للمواطنين بشراء عملات أجنبية بعدد معين وليس عدد غير نهائي كما اعتقد البعض.

رابط موقع منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد 2024

يمكن للمواطنين والمواطنات في دولة ليبيا التسجيل في المنصة التي دشنها مصرف ليبيا وشراء عملات أجنبية للأغراض الشخصية، حيث خطوات التسجيل تأتي على النحو التالي:

يتوجه المواطن إلى منصة حجز العملات الأجنبية التابعة لمصرف ليبيا الدولي على الشبكة.

التابعة لمصرف ليبيا الدولي على الشبكة. كتابة الرقم الوطني للشخص، ثم رقم جواز السفر وأيضًا رقم الهاتف.

تقوم المنصة بتطابق رقم الجوال مع الرقم الوطني وجواز السفر ويقوم بإرسال رسالة بها رمز تأكيد، قم بإدخاله لتأكيد الهوية الخاصة بك.

اضغط على حسابي ومن ثم النقر على “إضافة حساب جديد”.

أضف رقم الأيبان البنكي الخاص بحسابك البنكي، ومن ثم انقر على “إضافة حسابي”.

اضغط بعدها على عرض حساب ومن ثم “إضافة طلب جديد”.

هذه الخطوة هي الأهم، حيث حدد رقم الفرع ونوع الطلب والقيمة وأيضًا الغرض من تغيير العملة والحصول على عملة أجنبية أخرى.

الخطوة الأخيرة هي الموافقة على الشروط، ومن ثم النقر على زر “إرسال طلب للحجز”.

يظهر لك الطلب أنه “قيد المراجعة” ويتم مطابقة بياناتك وفي حالة التوافق سيتم تقديم العملات الأجنبية التي قدمت للحصول عليها.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل مصر ليبيا المركزي عن فتح المنصة الخاصة بحجز العملة يوم الخميس المنصرم، حيث يتم منح العملات للبالغين لمن يتجاوز عمرهم 18 سنة، علمًا بأن أقصى قيمة لبيع العملة هو مبلغ 4 آلاف دولار وما يعادلهم، إذن سارعوا بالتقديم الآن لحجز العملة لكم وتسليمها لكم بالقريب العاجل.