حصرياً.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 مترجمة فيديو لاروزا والاعادة على قناة الفجر الجزائرية.

هناك تعليق ملحوظ بمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 التي يتفاجأ بتفاصليها الجمهور المشاهد، ظهرت مشاهد قوية في الإعلان الترويجي الثاني للمسلسل، تتزايد عمليات البحث عن المسلسل مع اقتراب موعد عرضها على القنوات والمنصات الناقلة، إبداع وتألق تمكن من تحقيقه صناع العمل بالمسلسل أذهل الملايين وجعلهم على موعد دائم لمتابعة جميع الحلقات، تدور قصة المسلسل حول الكيان العريق للدولة العثمانية في القرن الثالث عشر وهو نفس القرن الذي حكم فيه عثمان أرطغرل الدولة بعد أن توفى والده، واستطاع أن يكون النصر حليفه دائماً لشجاعته عن باقي أشقائه، اليوم ننشر لكم تفاصيل واحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147

المؤسس عثمان حقق أعلى قدر من النجاح وأصبح لديه مكانة كبيرة بين مختلف الأعمال التركية، ومن الواضح أن عثمان يشن حرب على قائد المغول ويواجهها يعقوب بما يفعله، كما ظهرت أحداث مثيرة للأهمية بين علاء الدين وغونجا من الواضح أن يكون بينهم خلافات كثيرة على مدار الحلقات القادمة، حيث اجتمع عثمان بالعائلة كي يخبرهم أنه يخوض معركة جديدة مع المغول لكي يحمي الدولة العثمانية عما يحدث بها مؤخراً من مكائد وخطط، وفي الحلقة 147 يعلن عثمان لقبيلته عن مقتل يعقوب ويدعوهم جميعاً للاحتفال بهذا الخبر، فهل تنتهي الحكاية عند ذلك أم يكون هناك خائن يطرق الأبواب مجدداً وهذا ما يمكنكم معرفته عن متابعة الحلقة 147.

مواعيد عرض المؤسس عثمان الجزء الخامس

لقد تم عرض الحلقة 147 بالأمس الأربعاء 7 من فبراير 2024 عبر شاشة قناة atv التركية بدون ترجمة، وبعد ساعات قليلة تستمتعون بأقوى الأحداث لمسلسل قيامة عثمان 147 على قناة الفجر الجزائرية التي تنقل المسلسل مترجم باللغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 11 مساءً ويمكنكم ضبطها عند وضع الرموز التالي على الجهاز