جميع كشوفات التكميلي الأردن متاحة في مديريات التربية الان

تعتبر كشوفات التكميلي الأردن في مختلف المديريات، من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من طلاب التوجيهي، حتى أنه تم التأكد من صحة من جميع الكشوفات، ليؤكد محمد شحادة، مدير إدارة الإمتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن الكشوفات الخاصة بالتكميلي تم الإعلان عنها من يوم الثلاثاء المقبل وهو الموافق 6 من شهر فبراير 2024، وفقًا لما أذاع عنه الأمن العام، ووحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي.

نتائج الدورة التكميلي في الاردن

وأكد مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن كشوفات دورة التكميلي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 فبراير 2024، وذلك في مختلف المديريات الأردنية، حتى أن ذلك جاء بعد استقبال طلبات الطلاب في هذه الدورة من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 واستمر التقديم إلى تمام الساعة 12 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

نسبة نجاح الطلاب في دورة تكميلي

واشار محمد كنانة، مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج التوجيهي تم الإعلان عنها بنسبة وصل لـ 63.4%، فضلاً عن أن عدد الطلاب بلغوا نحو 109.459 طالبًا وطالبة، حتى أن الفرع العلمي وصلت نسبة النجاح فيه إلى 75.4%، بينما الفرع الأدبي كانت نسبة النجاح نحو 55.7%، إضافة إلى ان الفرع الفندقي يكون 63.9%، هذا وأن الفرع الزراعي يكون 68.8%، الفرع الشرعي يكون 56.3%.