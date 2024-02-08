أخبار التعليم

جميع كشوفات التكميلي الأردن متاحة في مديريات التربية الان

الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
0
رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن، نتائج التكميلي 2024، رابط نتائج تميلية التوجيهي، Tawjihi jo،نتائج الثانوية العامة الأردن 2024
رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن، نتائج التكميلي 2024، رابط نتائج تميلية التوجيهي، Tawjihi jo،نتائج الثانوية العامة الأردن 2024

تعتبر كشوفات التكميلي الأردن في مختلف المديريات، من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من طلاب التوجيهي، حتى أنه تم التأكد من صحة من جميع الكشوفات، ليؤكد محمد شحادة، مدير إدارة الإمتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن الكشوفات الخاصة بالتكميلي تم الإعلان عنها من يوم الثلاثاء المقبل وهو الموافق 6 من شهر فبراير 2024، وفقًا لما أذاع عنه الأمن العام، ووحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي.

نتائج الدورة التكميلي في الاردن

وأكد مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن كشوفات دورة التكميلي تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 فبراير 2024، وذلك في مختلف المديريات الأردنية، حتى أن ذلك جاء بعد استقبال طلبات الطلاب في هذه الدورة من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 واستمر التقديم إلى تمام الساعة 12 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

نسبة نجاح الطلاب في دورة تكميلي

واشار محمد كنانة، مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج التوجيهي تم الإعلان عنها بنسبة وصل لـ 63.4%، فضلاً عن أن عدد الطلاب بلغوا نحو 109.459 طالبًا وطالبة، حتى أن الفرع العلمي وصلت نسبة النجاح فيه إلى 75.4%، بينما الفرع الأدبي كانت نسبة النجاح نحو 55.7%، إضافة إلى ان الفرع الفندقي يكون 63.9%، هذا وأن الفرع الزراعي يكون 68.8%، الفرع الشرعي يكون 56.3%.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
الكاتب: مصطفى شاهينمنذ ساعتين
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى