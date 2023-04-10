أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 10 أبريل .. سعر الحديد والأسمنت

الاثنين 10 أبريل 2023 تختلف تحركات أسعار مواد البناء انخفضت أسعار الصلب الحديد في تعاملات اليوم في أسواق مختلفة في محافظات جمهورية مصر العربية ، كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والدولية لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء