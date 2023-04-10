أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 10 أبريل .. سعر الحديد والأسمنت
الاثنين 10 أبريل 2023 تختلف تحركات أسعار مواد البناء انخفضت أسعار الصلب الحديد في تعاملات اليوم في أسواق مختلفة في محافظات جمهورية مصر العربية ، كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والدولية لمركز معلومات مجلس الوزراء.
أسعار مواد البناء
الأسعار المحلية والدولية شهد السوق اليوم الاثنين 10 أبريل ارتفاعا في أسعار مواد البناء وخاصة مواد البناء سعر الحديد اليوم بينما استقر سعر الأسمنت والجبس ، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، ارتفع سعره الآن بمقدار 30 جنيهاً بالبنوك.
أسعار الحديد
سعر حديد عز اليوم 37726 جنيها للطن.
سعر حديد بشاي اليوم عند 39000 جنيها.
سعر حديد العتال اليوم 38800 جنيه.
سعر حديد عطية اليوم 38800 جنيه.
سعر حديد سرحان اليوم 38500 جنيه.
سعر حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه.
سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه.
سعر حديد الكومي اليوم نحو 38000 جنيه.
سعر حديد المعادي اليوم نحو 38000 جنيه.
سعر حديد العشرى اليوم نحو 38500 جنيه.
سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المسلح 1965 جنيها.
أسمنت النصر 1940 جنيها.
أسمنت المعلم 1860 جنيها.
اسمنت وادى النيل 1860 جنيها.
أسمنت المخصوص 1960 جنيها.
أسمنت سيناء 1848 جنيها للطن.
أسمنت حلوان يأتي 2010 جنيهات.
أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن.
أسمنت العسكري بني سويف يأتي 1850 جنيها.