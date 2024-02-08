رابط موقع منصة حجز العملة الأجنبية للاغراض الشخصية للأفراد 2024 عبر fcms.cbl.gov.ly

أعلن المصرف الليبي عن رابط موقع منصة حجز العملة الأجنبية للاغراض الشخصية للأفراد 2024، وذلك حتى يتمكن الراغبين من بيع وشراء العملات الأجنبية، بحيث يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال المنصة الرسمية التي حددتها الحكومة الليبية، بحيث يتم التسجيل في المنصة بداية من الساعة 8:30 صباحاً، في خلال أيام العمل الرسمية من يوم الأحد الموافق 4 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية، وذلك وفق الضوابط التي أعلنت عنها إدارة البنك.

رابط موقع منصة حجز العملة الأجنبية للاغراض الشخصية للأفراد 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على العملات الأجنبية أن يقوموا بالتسجيل في المؤسسة من خلال الرابط الرسمي fcms.cbl.gov.ly، والذي أتاحته البنك الليبي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على منصة حجز العملات الأجنبية.

ومن ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

وبعدها قم بإدخال رقم الهاتف المحمول.

واضغط على أيقونة انا لست روبوت.

قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، وأدخل البيانات والمعلومات المطلوبة.

وبعدها قم بالضغط على حجز العملة الأجنبية للأفراد.

شروط الحصول على العملة الأجنبية من المنصة

هناك عدد من الشروط التي حددتها الحكومة الليبية حتى يتمكن الفرد من الحصول على العملات الأجنبية، وهذه الشروط كالتالي: