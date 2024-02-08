متاح الآن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

من أكثر المواضيع التي يزداد البحث عنها بشكل كبير في العراق حالياً هي الرعاية الاجتماعية، حيث يترقب الكثير من المواطنين في كافة محافظات العراق أخر المستجدات الخاصة بالرعاية وموعد صرف الوجبة الأخيرة منها، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن برامج الدعم والمساعدة التي وفرتها الحكومة العراقية للكثير من الفئات المختلفة، وهذا بهدف تخفيف العبء على المواطنين والتغلب على متطلبات الحياة والغلاء السائر في البلاد للكثير من السلع المختلفة، وسوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام كيفية تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

لكل المواطنين في العراق الراغبين البحث في كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن أسمائهم، يمكنهم بكل سهولة تحميل الكشوفات على الجهاز الخاص بكم والبحث بسهولة عن الاسم، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة هيئة الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

الضغط على كلمة الاستعلام.

سوف يظهر أمامكم كشوفات أسماء المشمولين في صورة ملف PDF فقط يتم تحميله والبحث عن اسمك في الملف.

موعد صرف الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أنه سيتم صرف بوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بالتزامن مع انتهاء مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين في جميع محافظات العراق.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الرعاية الاجتماعية وتلك الشروط هي: