نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بالعراق بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بالعراق، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الإطلاع على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية صباح اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم العراقي ، الذي أكد أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بالعراق

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس العراقية، فور انتهاء الامتحانات وتحديداً في 31 يناير الماضي، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنها اهتمت بمتالعة عملية تجميع ورصد درجات الطلاب حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

فيما أكد وزير التعليم العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2024 تخطت نسبة الـ 78%، وهذا ما لايدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية منذ بداية العام الدراسي الجاري، وتقدم لأوائل الطلبة بخالص التهاني وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

حيث يمكن للطلاب في شتى المحافظات العراقية الإطلاع على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024، وذلك من خلال اتباتع الخطوات الآتية: