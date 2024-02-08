طريقة تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو  2024 أجهزة اندرويد وايفون

يرغب العديد من محبي الألعاب الإلكترونية من تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو الجديدة، حيث إن هذه اللعبة أصبحت من أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، فضلاً عن أن اللعبة تشهد مجموعة من التحديثات المختلفة التي تتناسب مع كافة الأجهزة الإلكترونية سواء الأندرويد أو الأيفون، ويمكن القيام بتحميل اللعبة وفقًا لبعض الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو أندرويد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو على أجهزة الأندرويد 2024، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.

ومن ثم يتم إدخال كلمة “جراند ثفت أوتو”.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم تثبيت اللعبة بعد ذلك.

الضغط على زر “التثبيت”.

لتتمكن من تحميل اللعبة في النهاية بكل سهولة.

طريقة تنزيل جراند ثفت أوتو أيفون 2024

وهناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها من أجل القيام بتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو فايف، وفقًا للأتي:-