هٌنــا اسماء المشمولين بقطع الأراضي العراق 2024 pdf| كشوف كاملة Dari اسماء الفائزين| 1000 مبارك عليكم

أعلنت وزارة الإسكان والإعمار العراقية قبل بضعة أيام عن اسماء المشمولين بقطع الأراضي في جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك بغداد، بابل، كركوك، واسط، المثنى، صلاح الدين، البصرة، ذي قار في إطار مبادرة داري 2024 التي قدمتها الحكومة العراقية لتوفير حياة أفضل لأبنائها الذين عانوا من آثار الحروب في السنوات الماضية.

وسنقدم لكم اسماء المشمولين بقطع الأراضي العراق 2024 pdf.

أسماء المشمولين بقطع أراضي الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المشمولين من قطع الأراضي في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية، كما تم تطبيق التأكد من استحقاق كل فرد للحصول على قطعة أرض في المحافظة التي يقيم فيها.

وقامت الوزارة بالفعل بالإعلان عن المشمولين بتوزيع قطع الأراضي الاجتماعية في محافظة ذي قار يوم الأحد الموافق 4 فبراير،وتم توزيع هذه القطع بالتعاون مع وزارة الإسكان العراقية وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء العراقي المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية.

وتم تخصيص حوالي 20% من قطع الأراضي السكنية التابعة لوزارة الإسكان لهذا العام ليتم توزيعها على الفئات المستحقة، بجانب توزيع أكثر من 3400 قطعة أرض للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية وكذلك ذوي الإعاقة في محافظة ذي قار فقط.

تنزيل كشوف اسماء المتقدمين على قطع الأراضي pdf

يتم القيام بعملية استعلام عن أسماء المشمولين في قطع أراضي الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الإسكان والإعمار في العراق. قم بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك للمستفيد من قطعة الأرض. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن أيقونة الاستعلام عن توزيع قطع الأراضي للرعاية الاجتماعية واضغط عليها. قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية، في الحقول المخصصة. بعد إدخال البيانات، انقر على أيقونة الاستعلام. ستظهر الآن بيانات استحقاق قطعة الأرض للمستفيد، بما في ذلك اسم الشخص وموقع وحجم الأرض. يمكنك تنزيل أو طباعة البيانات التي ظهرت للإحتفاظ بها للاستفادة المستقبلية.

ومن المتوقع أن تستمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الكشف عن أسماء المستفيدين في بقية المحافظات التابعة للعراق تدريجياً، يشكل هذا البرنامج الحكومي فرصة كبيرة للأفراد المستحقين للحصول على قطعة أرض سكنية كجزء من الرعاية الاجتماعية بالعراق.