ثبتِ تردد قناة وناسة لولو ٢٠٢٤ نايل سات وسلي أولادك بأجمل الأناشيد مع معشوقة الصغار “لولو”

عرضت قناة وناسة باقة من الأناشيد المميزة الفترة الماضية، والتي تمكنت من خلالها من حصد الكثير من المشاهدات واشتهارها وجذب عدد من المشاهدين لمتابعتها من مصر والوطن العربي، ولهذا البحث قائم الآن عن تردد قناة وناسة لولو ٢٠٢٤، كي يتم تثبيت القناة على الجهاز الخاص بالاستقبال ومتابعة كل المحتوى التي تعرضه القناة على شاشتها.

تردد قناة وناسة لولو ٢٠٢٤ نايل سات

وناسة من القنوات الفضائية التي خصصت محتواها بالكامل للأطفال، وذلك من عمر يوم إلى سنوات، وتنشر القناة محتواها على الشاشة دون أي فاصل إعلاني، بل ودون الحاجة إلى دفع أي رسوم لعرض المحتوى المميز الخاص بها، حيث المطلوب منك لمشاهدة القناة هو تثبيت التردد على الحامل فقط، والتردد يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11470 / 11599 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة هي قناة تتميز بعرضها باقة متنوعة من الأناشيد المميزة التي تُناسب الصغار، وأغلب الأنشودات البطلة الخاصة بها هي شخصية “لولو” والتي هي معشوقة الصغار، وتعتمد القناة بشكل أساسي في الأناشيد المعروضة عليها، ويشارك بالأناشيد الباقة شخصيات أخرى، بحيث يتم عرض الفكرة من الأنشودة كاملة وحقيقية للطفل وفي نفس الوقت إكسابه سلوك صحيح، ويمكن متابعينا الكرام تثبيت التردد للقناة وفقًا للتالي: