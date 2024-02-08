استقبل الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بجودة HD

قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات العربية التي تنقل عبر شاشتها مجموعة رائعة من الدراما التركية التاريخية الشيقة، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من ضمن تلك المسلسلات والذي تم عرض أربعة مواسم من قبل عبر قناة الفجر وحالياً عرض الموسم الخامس عبر شاشتها، ويزداد البحث بشكل كبير من عن التردد الخاص بالقناة في الوطن العربي لاستقبال القناة والاستمتاع بأحداث مسلسل قيامة عثمان وغيره من المسلسلات، وهذا دون دفع أي اشتراك شهري ودو تقطيع وبجودة عالية HD، وسوف نكشف لكم الآن تردد القناة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

يتساءل عشاق ومحبي الدراما التركية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط عن التردد الخاص بقناة الفجز الجزائرية، التي تقدم باقة متنوعة من الدراما التركية المشهورة، وهذا من أجل قضاء وقت ممتع مع مسلسلاتها الشيق والممتعة للغاية، ويمكن استقبال القناة بالترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تنقل قناة الفجر الجزائرية عبر شاشتها حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أنجح القنوات العربية، والتي تم تأسيسها في عام 2005، وهي من القنوات ذات المحتوى المتنوع حيث تقدم مجموعة من البرامج الدينية والثقافية، فهي حريصة على زر القيم الإسلامية في النفوس وتعزيز الثقافة الدينية، بخلاف عرصها للمسلسلات التاريخية الممتعة.