رابط “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024” .. ظهرت بالاسم فقط

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 خلال الساعات الأخيرة الماضية ويمكن لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، وقد اعتمد اللواء “إبراهيم أبو ليمون” نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 88.73% وقد بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية 80 ألف طالب وأكثر بجميع المدارس الحكومية والرياضية والمدارس الخاصة وطلاب المنازل، وخلال الساعات القليلة القادمة نكشف عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية “محمود الفولي” عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم بعد اعتمادها من قبل محافظ المنوفية ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس أو يمكن الذهاب إلى المدرسة والاستعلام عن النتيجة ، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن بداية استقبال طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المواد الدراسية المختلفة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 بمقر الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية عن رابط الاستعلام عن النتيجة وذلك خلال الساعات الاخيرة الماضية ، حيث يمكن الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عن طريق الخطوات التالية: