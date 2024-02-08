يا الف نهار مبروك “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024” .. النتائج مبشرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 نحن بانتظار ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة شمال سيناء، وذلك بعد إعلان اللواء الدكتور محمد عبد اللطيف شوشة، محافظ شمال سيناء عن الإحصاءات النهائية لنتائج الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، ويشير التقرير إلى أن نسبة النجاح تجاوزت 80% لعدد قدره 8235 طالبًا شهادة إعدادية في المحافظة، وقد تمكن 8200 طالب من الحضور وأداء الاختبارات في حين تخلف 35 طالبًا فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024

توجت وزارة التربية والتعليم المصرية بتحديد فترة ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة شمال سيناء، وفقًا للتوجيهات الوزارية، من المقرر أن تكون النتائج متاحة بعد عشرة أيام من انتهاء آخر امتحان للطلاب، يأتي ذلك بهدف إكمال جميع عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، تلاها اعتماد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم.

تضطلع الوزارة بالمهمة الرئيسية للإعلان عن النتائج فور اعتمادها، وتقديمها عبر المواقع الرسمية على الإنترنت، يأتي هذا التنظيم لتقديم راحة أكبر للطلاب، حيث لا يحتاجون إلى انتظار طويل في المدارس لمعرفة نتائجهم، مما يسهم في تقليل قلقهم وتحسين تجربة الانتظار.

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