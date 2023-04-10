قبل الغرامة.. رابط الأستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 برقم من خلال موقع المصرية للاتصلات

يبحث كثير من الأشخاص عن أي تطبيق أو رابط يتمكنون من خلاله من دفع فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة دون الحاجة إلى النزول من المنزل، وسنتعرف هذا المقال عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 كذلك طريقة الاستعلام عنها بكل بساطة لتتمكن من دفع الفاتورة، وقد وضعت شركة الإتصالات المصرية رابط يمكن للمواطنين الدخول عليه، ومعرفة قيمة الفاتورة الخاصة بشهر ابريل ثم دفعها بأي وسيلة بسهولة تامة.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

سيكون موعد دفع فاتورة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 في اليوم الخامس عشر من الشهر، وسيكون السداد متاح حتى نهاية الشهر فلا يجب التأخر في دفع الفاتورة حتى لا يتم توقف خدمة الإنترنت أو تعطل الخط الأرضي، وهذه الفاتورة تكون مجمعة للشهور السابقة لشهر أبريل، وهذه الشهور هي يناير، وفبراير بالإضافة إلى شهر مارس، كما يمكنك التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية بعد دفع قيمة الفاتورة لن ينقطع الإتصال، وسيتم تحديد الباقة بشكل تلقائي الخطوات هي :

الذهاب إلى موقع الاتصالات المصرية من هذا الرابط.

قم باختيار كلمة فاتورة الهاتف الأرضي.

اكتب رقم الهاتف الأرضي الخاص بك، ولكن بشرط كتابة ركز المحافظة الخاصة بك.

اضغط على كلمة عرض الفواتير التي يجب دفعها.

بعد ذلك ستظهر لك جميع الفواتير المستحقة التي يجب دفعها قبل انتهاء الوقت المحدد حتى لا يتم قطع الإتصال.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

تقدم شركة الاتصالات الكثير من الطرق التي توفر الوقت أيضاً الجهد على المواطن عند سداد الفواتير هي تتمثل في خدمة الدفع الالكترونية، وهي من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي الذي وفرته بعد الدخول قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة سواء كانت فاتورة دفع الهاتف الأرضي، وستحتاج إلى كتابة رقم التليفون الأرضي، وقيمة الفاتورة لكن إذا كانت فاتورة الانترنت فسيتم كتابة البيانات الخاصة بشبكتك بعدها حدد طريقة الدفع، وقم بالضغط على كلمة دفع الاشتراك ستجد أن الباقة تم تجديدها.