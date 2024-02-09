موقع moe.gov.eg استخراج نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 بالاسم فقط الفصل الدراسي الاول

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الاول 2024 يقترب موعد الإعلان عنها، ولهذا فإن هناك ألالاف من الطلاب وأولياء الأمور يقومون بالبحث عنها على شبكات الإنترنت، وقد وفرت الوزارة رابط رسمي يساعد الطلاب في الاستعلام عنها، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب قد انتهوا من أداء هذه الامتحانات في يوم الأربعاء في الماضي الموافق 24 يناير، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل في لجان التصحيح والمراجعة من أجل تصحيح أوراق الإجابات وتجميع الدرجات للإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، ونعرض المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2024 بالاسم فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 تم الإعلان عنها، حيث سارت أعمال التصحيح في اللجان طبقًا لجدول زمنى محدد عن طريق الوزارة وبمجرد الانتهاء من تجميع الدرجات واعتماد النتيجة التي تم الإعلان عنها رسميًا، حتى يستعد الطلاب لاستقبال الترم الثاني، وتشير بعض المصادر الرسمية إلى قرب انتهاء الإعلان الرسمي عن النتائج في كل المحافظات، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على درجاتهم في جميع المواد الدراسية وتحديد مستواهم وتحصيلهم.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بالاسم

من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي، قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير هذه الخدمة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة واتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها فيما يلي: