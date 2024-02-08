“مفاجأة شهر الخير” طرح كوبونات السلع الغذائية 2024 بقيمة 50 إلى 300 جنيه للأسر المحتاجة.. اطمنوا هتملوا التلاجة

بشر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه مقرر طرح كوبونات السلع الغذائية 2024 بفئات مختلفة، بحيث يتم طرحها وشرائها من المواطنين من منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وشراء كل السلع الأساسية التي يحتاجون إليها، وسيتم طرح تلك الكوبونات لاستعداد المواطنين لشهر رمضان المبارك.

كوبونات السلع الغذائية 2024

وضح وزير التموين والتجار الداخلية أن هذه الكوبونات تُطرح استعدادًا للشهر الكريم لشراء السلع الغذائية، وسيتم طرحها مرة أخرى لاستقبال الشهر، حيث قيمة الكوبونات من 50 حتى 300 جنيه مصري، حيث قيمة الكوبونات تكون بالقيم التالية:

50 ج.

100 ج.

150 ج.

200 ج.

250 ج.

300 ج.

علمًا بأن هذه الكوبات سيتم طرحها للأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا من أجل شراء السلع الغذائية الخاصة بهم، بل ويمكن لأي جهة الحصول عليها وتوزيعها على الأسر أيضًا، علمًا بأن الصرف سيكون من منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

معرض أهلا رمضان 2204

وفي سياق متصل وضمن التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة المصرية للمواطنين سيتم إطلاق أيضًا معارض أهلا رمضان بجانب كوبونات السلع الغذائية 2024، حيث الاستهداد على قد وساق الآن من وزارة التموين المصرية، بحيث يتم افتتاح المعارض من رئاسة الوزراء منتصف شهر فبراير، حيث تستمر المعارض لمدة شهر، حيث على الأقل معرض بكل محافظة وثلاث إضافية، وستكون المعارض بجانب السيارات المتنقلة والشوادر أيضًا.

وتأتي تلك المعارض لحماية الأسر الفقيرة والأسر المتوسطة ومحدودة الدخل من أجل تخفيف العبء من عليهم، حيث يتم توفير عدد لا حصر له من السلع الأساسية بسعر مخفض يناسب جميع الطبقات، علمًا بأن انطلاق المعارض سيكون من يوم 15 من فبراير الحالي ولمدة 30 يوم.