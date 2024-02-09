“ظهرت رسميا” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم كل المحافظات 2024 احصل على نتائج الترم الاول 3 اعدادي

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم كل المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم من أكثر الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلي محركات البحث، وذلك بسبب اقتراب الإعلان عنها بشكل رسمي ولهذا يشعر الطلاب أولياء الأمور بالقلق نظرًا لأهمية هذه المرحلة التعليمية في حياة الطلاب، وتوفر وزارة التربية والتعليم المصرية موقع إلكتروني يساعد الطالب في الاستعلام عن النتائج خلال ثوان معدودة، و نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن رابط الاستعلام عن النتائج ونسب النجاح في بعض محافظات الجمهورية في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم كل المحافظات

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 حيث وفرت وزارة التربية والتعليم موقع يساعد طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية في التعرف على نتائجهم بكل سهولة، وقد انتهى الطلاب من اختبارات الشهادة الاعدادية في يوم الأربعاء الماضي 25 يناير، ويتم رفع النتائج بعد اعتمادها رسميًا من المحافظة والوزارة، ونعرض في السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عنها:

قم بزيارة منصة بوابة نتائج التعليم الأساسي .

أو زر موقع نتيجة نت.

ثم اختر الشهادة الإعدادية من قائمة المرحلة التعليمية.

بعدها قم بكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه.

ثم اضغط على زر الإستعلام عن النتيجة.

انتظر لحظات حتى تظهر النتيجة بالتفصيل في كل المواد.

نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية يتم عبر الموقع الرسمي وخاصة بعد إعلان بعض المديريات التعليمية في العديد من المحافظات عن نسب النجاح، مما يؤكد أن الإعلام الرسمي بات وشيكًا حيث يدل هذا على انتهاء أعمال التصحيح في اللجان، ولم يتبق سوى رفع النتائج على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى درجاتهم في جميع المواد بكل سهولة، وكانت نسب النجاح في بعض المحافظات كالتالي: