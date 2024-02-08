تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة 147 بجودة عالية

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 يبحث عنه الكثير من محبي المسلسلات التركية والهندية، حيث تتميز هذه القناة بعرض أشهر المسلسلات التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتقوم بعرضها مترجمة وهي قناة مجانية توفر تردداتها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات ونعرضهم فيما يلي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات

يرغب الكثير من المتابعين في معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 حتى يتمكنوا من مشاهدة أفخم المسلسلات الهندية والتركية، حيث تتميز بعرض مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي وهم من أنجح المسلسلات التركية التاريخية في الفترة الحالية كما أنها تعرض مجموعة من أنجح الأفلام الأجنبية المترجمة للغة العربية، ويمكن تنزيل القناة من خلال هذه الإحداثيات:

التردد على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة

بعد أن تقوم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 147 مترجمة باللغة العربية على شاشة هذه القناة، حيث سيتم عرضها في يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير عند الساعة 8:00 بتوقيت إسطنبول، ويتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية على شاشة قناة الفجر في يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2024 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، كما تقوم هذه القناة بعرض حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويعد هذا المسلسل واحد من أنجح المسلسلات التركيه حيث تحقق حلقاته نسب مشاهدات عالية في داخل تركيا وخارجها، ويتميز بعرض قصة حياة البطل صلاح الدين وانتصاره على الصليبيين وتحرير القدس.