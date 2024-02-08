عاجل!! سعر الدولار في مصر السوق السوداء في انخفاض مستمر .. متدفعش أكتر من السعر ده في البيع

سعر الدولار في مصر السوق السوداء سجل الدولار تراجعا جديدا في السوق السوداء حيث انخفض من مستوى 56.4 جنيه للدولار خلال جلسات التداول السابقة إلى 55.40 جنيه للدولار صباح اليوم تزايدت حالة الارتباك في السوق الموازي في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

سعر الدولار في مصر السوق السوداء

أولا: أعلن صندوق النقد الدولي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قرض لمصر، يتوقع أن يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار، تغيرت أولويات الصندوق حيث ركز في البداية على مكافحة التضخم المرتفع قبل النظر في قضايا سعر الصرف، مما أدى إلى تبني موقف مرن حاليا بالنسبة لسعر الصرف بدلا من تعويمه بشكل كامل.

ثانيا: شملت الإجراءات أيضا عمليات اعتقال عدد من المتورطين في التلاعب بالسوق السوداء، حيث تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة التسبب في الاضطرابات في السوق وخرق قوانين البنك المركزي.

ثالثا: أحدثت البنوك المصرية رفعا في أسعار الفائدة بنسبة 2% على الودائع والقروض بهدف مواجهة التضخم المتزايد وقد قرر البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح 21.25% للودائع، 22.25% للقروض لليلة واحدة، و21.75% للعمليات الرئيسية للبنك المركزي، وقد اتخذ البنك المركزي نفس الإجراء بزيادة 200 نقطة أساس في أسعار الائتمان والخصم، لتصبح 21.75%.

رابعا: يتضمن السيناريو الحالي تداول معلومات حول اقتراب دخول كميات كبيرة من السيولة الدولارية في الفترة القادمة ناتجة عن تجهيز بعض المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة، سواء من الدول العربية أو غير العربية، من خلال طرح مشاريع مستقبلية للمستثمرين.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة تقدر بحوالي 15%، وهو ما يعادل حوالي 650 جنيه.