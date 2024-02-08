ظهرت في البصرة ونينوي “نتيجة الثالث متوسط 2024 دور أول” جميع محافظات العراق

ازدادت محركات البحث في الساعات الاخيرة الماضية عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث المتوسط في عدة محافظات منها محافظة بغداد ومحافظة الكوفة ، وينتظر بحماس كبير جميع الطلاب والطالبات نتائجهم ، حيث اعلنت وزارة التربية العراقية انها ستكون في خلال الساعات المقبلة .

نتيجة الثالث متوسط 2024 دور أول

يبحث الجميع من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق عن نتائج الامتحانات كل حسب نوع دراسته ، حيث ان النظام في التعليم في العراق نظام دراسات ، فمثلا الدراسة العربية ، تكون بها اللغة العربية واللغة الانجليزية والفيزياء والكيمياء ، والتربية الاسلامية ،والرياضيات، اما الدراسة الكردية فتتميز عن الدراسة العربية بوجود مادة اللغة الكردية ، واما عن الدراسة التركمانية فتتميز عن الدراسة العربية والدراسة الكردية بوجود مادة اللغة التركمانية ، والدراسة الاجنبية والمتميزين فيدرس الطلاب والطالبات بها جميع اللغات اللغة الانجليزية و اللغة الفرنسية واللغة الكردية واللغة العربية واللغة التركمانية .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط دور أول 2024