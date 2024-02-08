أعرف نتيجتك حالًا “نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا جميع محافظات العراق” 2024

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسط نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الدور الأول للصف الثالث المتوسط في العراق خلال الايام القليلة القادمة ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أنه تم الانتهاء من جزء كبير من أعمال التصحيح والمراجعة امتحانات الثالث المتوسط والتي انتهت خلال الأسبوع الماضي ، ويستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة عبر موقع ملازمنا بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا

يعيش جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط في حالة من الترقب والقلق في انتظار ظهور نتائج الثالث المتوسط ، ومن المتوقع أن يتم اعتمادة نتيجة الثالث المتوسط رسميًا اليوم من قبل وزير التربية والتعليم في العراق ، كما انتهت الكثير من المحافظات العراقية من أعمال التصحيح والمراجعة وتم رفع النتيجة عبر المواقع الرسمية حيث انتهت محافظة بغداد والرصافة والبصرة وذي قار من مراجعة الدرجات وتم رصد النتيجة إلكترونيًا عبر موقع ملازمنا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا

يستطيع جميع طلبة الثالث المتوسط الحصول على نتيجة الدور الاول 2024 عبر موقع ملازمنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك عن طريق الخطوات التالية: