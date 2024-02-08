عرفتها ولا لسه؟!! رابط نتائج الثالث المتوسط 2024  دور أول في عموم المحافظات .. البصرة ونينوي كربلاء والكرخ

يتصدر رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول في العراق جميع مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبحث الطلاب والطالبات في عموم المحافظات عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق ويبحث العديد من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور النتائج بعد ما ظهرت النتائج في محافظة بغداد والكوفة وفي السطور القادمة سنعلمكم بموعد ظهور النتائج في باقي المحافظات .

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور أول

أكدت وزارة التربية العراقية انه سيتم الاعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق دور اول للعام الدراسي 2023-2024 وأكدت أنه سيتم الاعلان عن النتائج في جميع المحافظات بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق لجميع المواد الدراسية ومراجعة التصحيح للتأكد من عدم وجود أي أخطاء في تصحيح الأوراق ، ورصد جميع الدرجات لجميع المحافظات بالمناطق التابعة لها وجميع المدارس ، وقالت وزارة التربية العراقية أن اعلان النتائج سيكون في غضون الساعات المقبلة ، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على النتائج من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية ، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم وجود نتائج الطلاب ودرجاتهم في جميع المواد على الموقع الرسمي ، وحذرت وزارة التربية العراقية عن الانسياق وراء أي نتائج أخري قد يتم تسريبها ، وانها تخلي مسئوليتها الكاملة عن تسريب أي نتائج غير التي تكون موجوده عبر الموقع الرسمي المعلن عنه وهو موقع وزارة التربية العراقية ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على النتيجة من خلال الرقم الإمتحاني الخاص بكل طالب وكتابة الرقم في الخانة المخصص لها .