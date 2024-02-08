“هنـــا” نتيجة الصف الاول الثانوي في الاسكندرية 2024 ترم اول .. الدرجات مبشرة

يترقب طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي بمحافظة الاسكندرية نتائج الصف الاول الثانوي ، وتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نتائج الصف الاول الثانوي وموعد ظهور نتائج الصف الاول الثانوي ، ويبحث طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي بمحافظة الاسكندرية نتائج الصف الاول الثانوي للترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 وسوف نوضح لكم في السطور القادمة موعد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها وموعد انتهاء اجازة منتصف العام والاجابة على كل تساؤلاتكم فتابعوا معنا .

نتيجة الصف الاول الثانوي في الاسكندرية 2024 ترم اول

ينتظر بحماس كبير وشيء من القلق طلاب وطالبات واولياء امور الصف الاول الثانوي بمحافظة الاسكندرية نتيجة الصف الاول الثانوي للترم الاول للعام الدراسي 2023-2024 وقد أكدت وزارة التربية التعليم المصرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية باعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي بمحافظة الاسكندرية الترم الاول وقالت انه تم الانتهاء من تصحيح جميع الاوراق لجميع المواد الدراسية ومراجعتها بدقة وتم رصد الدرجات وعلى من يريد الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي عليه التوجه الى المدرسة الخاصة بها للحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي .

موعد العودة الى الدراسة للترم الثاني

هناك اخبار تتداول بخصوص تأجيل الدراسة في الترم الثاني وقد نفت وزارة التربية والتعليم هذا الخبر واكدت على أنه لا يجب الاستماع لكل تلك الشائعات وانه عند وجود خبر مثل ذلك ستقوم الوزارة بالتصريح عنه ن وأكدت أن اجازة منتصف العام ستكون اسبوعين فقط مثل ما هو محدد من قبل وان الدراسة للنصف الثاني من العام ستكون في موعدها يوم 10 من فبراير القادم .