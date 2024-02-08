نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول نينوي وكربلاء والكرخ والبصرة “جميع المحافظات في العراق

نكشف اليوم عن نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول في الكثير من المحافظات العراقية بعد ظهور النتيجة رسميًا عبر وزارة التربية والتعليم العراقية ، وقد أدى طلاب الثالث المتوسط امتحانات الدور الأول في بداية شهر يناير 2024 في جميع المدارس العراقية على مستوى العراق ، ولم تصدر اي شكاوى من طلاب الثالث المتوسط حول صعوبة امتحانات الثالث المتوسط 2024 ، كما تتابع وزارة التربية والتعليم جميع أعمال التصحيح والمراجعة بدقة عالية خلال الأيام القليلة الماضية.

نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول

خلال الساعات القليلة القادمة تظهر نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول في الكثير من المحافظات العراقية المتخلفة حيث تسير عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة عالية في جميع كنترولات وزارة التربية والتعليم العراقية ، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال اسم الطالب الرباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو عبر موقع نتائجنا أو عبر موقع ملازمنا.

رابط نتيجة الثالث متوسط 2024 دور اول

بعد معرفة الكثير من المعلومات حول موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن النتيجة وذلك عن طريق الخطوات التالية.