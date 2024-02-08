” استغل الفرصة واحجز شقتك” موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشروط الحجز والأوراق المطلوبة

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين للتعرف على موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة في توفير وحدات إسكانية بأسعار مناسبة لكافة المواطنين محدودي الدخل، وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شروط التقديم للحصول على الشقق وموعد طرق الشقق في جميع المدن الجديدة ومن خلال موضوعنا التالي سنتعرف على كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت مصادر رسمية من وزارة الإسكان في تصريحات لها عن أنه يتم الاستعداد من أجل طرح الوحدات السكنية وفقًا للمبادرة الرئيسية وهي” سكن لكل المصريين” بمساحة تتراوح ما بين 75و90 مترًا وذلك الطرح يحتوي على آلاف من الوحدات السكنية لجمع محدودي الدخل ومن المفترض أن الحجز قد بدأ في يوم الأحد الموافق 28 يناير وقد يستمر التقديم حتى يوم 29 فبراير 2024 القادم ويمكنكم التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم التوجه إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري” Cservices.shmff.gov.eg”. ويتم الدخول إلى الموقع من خلال إدخال كلمة المرور والرقم القومي. ثم النقر على احجر الآن. سيظهر إليكم بيانات الوحدات ثم لنقر على أيقونة تأكيد الحجز ثم طباعة الاستمارة.

شروط حجز الشقق والأوراق اللازمة للتقديم

هناك بعض الشروط اللازم توافرها والمعلن عنها من وزارة الإسكان وفيما يلي تلك الشروط: