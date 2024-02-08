نتائج الثالث متوسط دور 1 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في جميع محافظات العراق
نتائج الثالث المتوسط
أصبحت نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم من أكثر الموضوعات البحثية تداولا خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء هذه الاختبارات، وقد صرحت مصادر موثوقة بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في إعلان نتائج هذه المرحلة وجاري الآن رصد الدرجات، كما أن لم تصدر أي شكاوي من قبل التلاميذ عن صعوبة الامتحانات أو ضبط أي حالة من حالات الغش أو التسريب، وفي هذا الصدد سوف نكشف عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.
نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم
من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم خلال الأيام القادمة حيث ينتظرها العديد من الطلاب بفارغ الصبر وذلك لأنها من أهم النتائج المصيرية التي ينتقل بعدها الطالب إلى المرحلة الثانوية، وقد أشارت مصادر موثوق منها أن النتائج خلال هذا العام ستكون مبشرة للغاية حيث إنها كانت في مستوى الطالب المتوسط، وبمجرد الانتهاء من الاختبارات كلفت الوزارة فريق من المصصحين والمراجعين المميزين للقيام بتصحيح الأوراق ورصدها حتى نضمن أن يأخذ كل طالب درجاته المستحقة، وهذا يعكس نزاهة وزارة التربية والتعليم بالعراق.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم
يمكن لأي طالب بالعراق الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:
- النقر على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
أو الولوج إلى موقع نتائجنا.
- اضغط بعد ذلك على “نتائج طلاب الصف الثالث متوسط”.
- اختر بعد ذلك نتائج الدورة الأولى للصف الثالث متوسط 2024″.
- حدد بعد ذلك المحافظة التي يقيم فيها الطالب.
- أدخل رقم جلوسك بشكل صحيح.
- انقر بعد ذلك على ” استعلام”
- يتمهل الطالب بعض اللحظات حتى يظهر بيان كاملا بالدرجات بكافة المواد الدراسية.
وبهذه الخطوات البسيطة يستطيع الطالب الحصول على هذه النتيجة.