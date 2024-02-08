احجز حالا.. مصرف ليبيا المركزي عن “إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد خطوات التسجيل+ الشروط المطلوبة

هناك اهتمام متزايد من قبل عدة شرائح مختلفة من المواطنين الموجودين داخل ليبيا بالبحث عن رابط مصرف ليبيا المركزي والذي يمكن من خلاله القيام بحجز العملات الأجنبية داخل دولة ليبيا وهذا للاستخدام الشخصي، حيث قد أعلن مصرف ليبيا المركزي كل الشروط الخاصة بطريقة حجز العملات الأجنبية من الدولار وغيرها من العملات الأخرى وهذا بشكل إلكتروني، ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم كل التفاصيل والرابط الرسمي لحجز العملات والشروط اللازمة لهذا الأمر تابعونا.

رابط مصرف ليبيا المركزي

لقد بدأت المنصة الخاصة بمصرف ليبيا المركزي باستقبال طلبات جميع المواطنين الموجودين في ليبيا بخصوص طلب حصول العملة وكان هذا بداية من يوم الأحد الموافق الرابع من فبراير العام 2024 ونجد حجز العملة على هذه المنصة يتطلب إتباع بعض الخطوات وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول المباشر على الرابط الرسمي لمنصة حجز العملة الأجنبية في ليبيا من هنا.

الخطوة الثانية يتعين على المواطن كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية ويتبع هذا بكتابات رقم الهاتف الجوال الخاص به.

الخطوة الثالثة يتم فيها النقر على أيقونة أنا لست روبوت، وإذا كان لا يمتلك المواطن حساب يمكن أن يقوم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، أو خيار تسجيل الدخول لو لديه حساب بالفعل.

الخطوة الرابعة بعد أن يتم الانتهاء من تسجيل الدخول سوف يطلب الموقع تسجيل البيانات الخاصة بالحساب البنكي مع ضرورة أن يكون هذا الحساب دولي.

الخطوة الأخيرة ويتم فيها النقر على على أيقونة حجز العملات الأجنبية المخصصة للأفراد وتحديد المبلغ المطلوب حجزه والضغط على خيار موافق.

شروط صرف العملة الأجنبية للأشخاص في ليبيا

في هذا السياق قد أوضح مصرف ليبيا المركزي بعض الشروط الواجب توافرها لإتمام حجز العملات الأجنبية وإليكم الشروط: