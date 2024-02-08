رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 للحصول على مليون ونصف ريال يمني .. سارع في التسجيل

تقدم مسابقة “طائر السعيدة” خلال شهر رمضان المبارك تجربة مثيرة مليئة بالتحديات الثقافية والفرص للفوز بجوائز قيمة يقوم فريق البرنامج بقيادة الإعلامية المميزة مايا العبسي بتجول في شوارع اليمن وتوجيه أسئلة ثقافية يومية للمارة، مما يجعلهم جزءا من هذه التجربة الفريدة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنكم الوصول إلى صفحة الاشتراك في مسابقة “طائر السعيدة 2023” قم بكتابة الاسم الرباعي الخاص بك أدخل رقم الهاتف الذي ترغب في استخدامه للتواصل. اكتب اسم المحافظة التي تقيم فيها. بمجرد إدخال المعلومات المطلوبة اضغط على زر الاشتراك لتأكيد عملية التسجيل. بعد التسجيل ستحصل على فرصة للمشاركة في الأسئلة الثقافية اليومية والفوز بجوائز قيمة.

مع هذه الخطوات البسيطة الاستمتاع بتجربة ممتعة في مسابقة “طائر السعيدة” والمنافسة على الجوائز المثيرة نتمنى لكم حظا طيبا

القائمين على عمل مسابقة طائر السعيدة

بفضل التفاني والإبداع الذي قدمه الكادر الرائع نجحت مسابقة “طائر السعيدة” في تحقيق نجاح كبير وكسب شهرة واسعة.

الإعلامية مايا عبد الغفور العبسي

قدمت بشكل استثنائي وساهمت في إبراز جوانب المسابقة بشكل مميز وجذاب.

المخرج الأستاذ عصام الخليدي

قاد العمل بإتقان وأضفى على البرنامج تنظيمًا وروحا إبداعية.

طاقم التصوير

– خالد يوسف.

– فاروق الشرعبي.

– ضيف الله يوسف.

– شهاب المصري.

– عصام القدسي.

– أحمد النيب.

– أسماء الآغا.

– لمياء الأديمي.

– عبد المنعم الجابري.