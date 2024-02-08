باقي كام يوم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 وما هي حقيقة التأجيل؟!! .. أعرف التفاصيل

مع مرور بضعة أيام على أجازة نصف العام الدراسي 2023 2024 يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لذلك العام حيث أنه بدأت امتحانات نصف العام في شهر ديسمبر وانتهت في شهر يناير 2024 وتم الإعلان عن خريطة زمنية منذ بداية العام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبين مواعيد الدراسة طوال العام ويمكنكم من خلال هذا المقال والاطلاع على موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 تابعوا معي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يمكن الأهلي جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات على الاطلاع على موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم الفني أن مدة الإجازة لنصف العام الدراسي تستمر اسبوعين لتنتهي يوم 8 فبراير عام 2024 لجميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة والخاصة لغات بالمدارس الحكومية وتمت الاشارة ايضا من قبل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة تعرض الاجازة مع اجازة وزارة التعليم العالي والبحث الجامعي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازتين معا ويبدأ ايضا موعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير عام 2024 وتصل مدة الدراسة الى 16 اسبوع وتنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو عام 2024 وتبدأ امتحانات النصف الآخر من العام في شهر يونيو 2024 واليوم بحسب كل كلية وكل جامعة وجاء ذلك وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.