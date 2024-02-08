زيادة معاشات تكافل وكرامة 40% لشهر فبراير “بمناسبة رمضان السيسي هيفرح الشعب”

تداول الكثير من المواطنين في الساعات الاخيرة الماضية الكثير من الاخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة 40% شهر فبراير 2024 ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما يتم تداوله من اخبار حول زيادة معاشات تكافل وكرامة خلال الشهور القادمة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة العام الماضي بنسبة 40% حيث قرر رئيس الجمهورية زيادة معاشات تكافل وكرامة للمرة الأولى في شهر أبريل 2023 والمرة الثانية خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 15% وذلك لمساندة المواطنين في تخطي الظروف المعيشية الصعبة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 40%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الاخيرة الماضية أنه لم يتم زيادة معاشات تكافل وكرامة ، وأن خر زيادة تم صرفها كانت في شهر سبتمبر الماضي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بينما يشير بعض الخبراء إلى امكانية زيادة رواتب تكافل وكرامة خلال شهر يوليو 2024 مع بداية الموازنة الجديدة للدولة ، وتحسين الدخل لجميع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر فبراير 2024

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 ويمكن لجميع المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة الحصول على معاشات تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر مكاتب البريد المصري ، ومن الجدير بالذكر أن معاشات تكافل وكرامة تعتبر من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين خلال الشهور الاخيرة الماضية وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة.