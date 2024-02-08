استقبل حالًا “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” .. متاح على جميع الاقمار الصناعية

يحب جميع الأطفال في الوطن العربي قناة طيور الجنة ويبحث الكثير من الاطفال الصغار والكبار وأولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أوائل قنوات الأطفال التي تهتم بالمحتوى المقدم عبر شاشاتها ويتم الاهتمام في أغاني و أناشيد قناة طيور الجنة بالقضايا العربية والاسلامية وخاصة قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك ، ويحب الأطفال قضاء الكثير من أوقاتهم أمام شاشة قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

كشفت إدارة قناة طيور الجنة عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تحديث تردد قناة طيور الجنة وبث الكثير من الأناشيد الجديدة الخاصة بالقضايا العربية وقضية فلسطين في الوقت الحالي ويقوم بالغناء مجموعة من منشدين قناة طيور الجنة ، كما تهتم قناة طيور الجنة بغرس القيم الاخلاقية والاسلامية في نفوس الاطفال الصغار وتشكيل هويتهم العربية بصورة جيدة وإليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11258.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

معدل الترميز : 27500

أناشيد قناة طيور الجنة الجديدة 2024

بعد تنزيل تردد قناة طيور الجنة يمكنكم مشاهدة كليب غزة الجديدة والذي يقدمه الفنان المنشد براء العويد بمشاركة المقاديد وهو كليب “ألف باء بوباية” كما تهتم قناة طيور الجنية بمشاركة جميع القضايا الاسلامي والعربية مع جمهورها خلال العديد من السنوات الماضية ومنذ نشأة القناة ويدير قناة طيور الجنة الأستاذ خالد مقداد والمعتصم بالله مقداد والوليد مقداد.