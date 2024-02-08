” حقك هيرجعلك” خطوات التظلم في الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بالتزامن مع إعلان نائب الازهر الشريف السيد الدكتور محمد الضويني عن نتيجة الأزهر الشريف في كافة المدارس والمعاهد الأزهرية فيتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ولكن بعض الطلاب غير راضيين عن النتيجة ويظنون أن لهم حق مما يجعلهم يبحثون عن خطوات التظلم في الشهادة الإعدادية الأزهرية لكي يطمئنوا وإذا كان لهم درجات يحصلون عليهم ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم خطوات تقديم التظلم.

خطوات التظلم في الشهادة الإعدادية الأزهرية

يمكنكم التظلم في الشهادة الإعدادية الأزهرية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتجه أولياء الأمور أو الطلاب لتقديم التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية. بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد المواد التي يود التظلم فيها. ثم عليه أن يقوم بسداد كافة الرسوم المطلوبة. كما يجب أن يتم اتباع كافة تعليمات الإدارة التعليمية من أجل الاطلاع على ورقة الامتحان الخاصة بالمواد الراغبين في التظلم من نتيجتها. بعد ما يتم الانتهاء من فترة التظلم لابد من مراجعة كافة التعليقات والملاحظات. يتم دراسة هذه الملاحظات من قبل لجنة مختصة لذلك. بعد ذلك يتم الإعلان عن النتيجة بشأن أحقية أو عدم أحقية الطالبة وإذا كام للطالب حق فسيتم استرداد كافة الرسوم المالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة من خلال اتباع الطريقة التالية: