خصومات وكوبونات مجانية “موعد فتح معارض اهلًا رمضان 2024” .. في محافظات مصر بالصور

موعد فتح معارض اهلًا رمضان تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معارض “أهلا رمضان 2024″، بدءا من 15 فبراير القادم ولمدة شهر كامل، الهدف من هذه المعارض هو طرح مجموعة شاملة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف العبء على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وزارة التموين تنسق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة معرض رئيسي في كل محافظة.

موعد فتح معارض اهلًا رمضان

بالإضافة إلى ثلاثة معارض فرعية على الأقل، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، سيتم تجهيز هذه المواقع بشكل جيد لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية ومنتجات رمضان “ياميش رمضان” وسوف تشارك المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتقديم تخفيضات خاصة في هذه المعارض، مع استعدادها لزيادة مخزون السلع والمنتجات طوال شهر رمضان المبارك.

فئات كوبونات الخير من التموين

استعدادا لاستقبال شهر رمضان، بدأت وزارة التموين في طرح فئات متنوعة من الكوبونات، حيث يتوفر الكوبون بقيمة 50 جنيها، واخر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى فئات بقيمة 150 و200 و250و 300 جنيه، تهدف هذه الكوبونات إلى دعم المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم خلال شهر الصيام بطريقة ميسرة ومناسبة.

أماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة 2024