بمقدم 10 الف جنية بس “شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” .. يلا عشان تلحق تتجوز

تهيئ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، الذي يتبع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لفتح باب الحجز للشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل للعام 2024.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أتي هذا الإعلان لتلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخول المحدودة

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي كما يجب أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاما.

يؤكد أيضا أن المتقدم لا ينبغي أن يكون قد حصل على شقق الإسكان الاجتماعي من قبل ويتم تحديد حد أقصى للدخل للمتقدمين المتزوجين بين 6,000 إلى 8,000 جنيه.

يحث المتقدم على تقديم طلبه في محافظة إقامته أو محل عمله حيث تفضل توفير شقة الإسكان الاجتماعي في المنطقة التي يكون فيها المتقدم مرتبطا أكثر.

تلك الشروط تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين بأسعار ميسرة وتحفيز الاستقرار السكني للفئات ذات الدخل المحدود

للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يسهل على المواطنين الاطلاع على حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 من خلال وسائل متعددة، حيث يمكنكم القيام بذلك بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي يمكنكم أيضا التواصل عبر الهاتف المحمول عن طريق الأرقام التالية: 1188 – 5999 – 5777، أو عبر الخط الأرضي عن طريق الرقم: 090071117 هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل وتيسير عملية الاستعلام لدى المواطنين وتعكس التزام صندوق الإسكان الاجتماعي بتقديم خدماته بشكل شفاف وفعّال للمستحقين.