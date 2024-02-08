DOWN  كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة2024 اسماء الرعاية في العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف المحافظات، حتى أن أخر وجبة تم إصدارها مؤخرًا كانت الوجبة السادسة، لتشمل مئات المواطنين الذين تقدموا للحصول على هذه المنحة المالية، فضلاً عن أن البرنامج موجهة إلى الفئات الأقل دخلاً، بما يوفر لهم حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع المتقدمين.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جاري الإنتهاء من فحص باقي إجراءات الحصول على طلب منحة الرعاية الاجتماعية وهي الوجبة السابعة التي ينتظرها العديد من المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى أنه من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة، بما يسمح لجميع المتقدمين في الإستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين في الرعاية أم لا.

رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الإطلاع عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة التي تم صدورها مؤخرًا، وفقًا للخطوات الأتيه:-