تكنولوجيا

فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس

د. فاطمة سيدمنذ 15 ساعة
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فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس
فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس

يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بمزايا عديدة، حيث يأتي بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث عالي، وبطارية كبيرة السعة لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي، كما يتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا متعددة العدسات؛ لتوفير تجربة تصوير متميزة، ويدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن أداء متقدم، وتجربة استخدام شاملة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G وأهم مميزاته.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

المواصفاتالتفاصيل
الاتصال اللاسلكي
  • يدعم الاتصال اللامسي NFC.
شرائح الاتصال
  • يدعم الهاتف شريحتين Nano Sim.
تقنيات الجيل
  • يدعم شبكات الاتصال: 2G، 3G، 4G، و 5G.
الأبعاد والوزن
  • الأبعاد: 161 × 76.5 × 8.3 ملم.
  • الوزن: 197 جرام.
خامات الهاتف
  • يأتي بخامات من البلاستيك.
الشاشة
  • نوع: Super AMOLED.
  • الحجم: 6.5 إنش.
  • الدقة: FHD+ (1080 × 2340 بكسل).
  • معدل كثافة البكسلات: 396 بكسل/إنش.
  • دعم معدل التحديث 120Hz.
  • سطوع يصل إلى 1000 شمعة.
التخزين والذاكرة العشوائية
  • إصدار 1: 128 جيجا بايت / 6 جيجا بايت.
  • إصدار 2: 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت.
  • إصدار 3: 256 جيجا بايت / 8 جيجا بايت.
  • دعم بطاقة microSD لزيادة التخزين.
المعالج والرسوميات
  • المعالج: Exynos 1280 بتكنولوجيا 5 نانو.
  • المعالج الرسومي: Mali-G68.
الكاميرا الأمامية 

  • الدقة: 13 ميجا بكسل.
  • فتحة العدسة: F/2.2.
الكاميرا الخلفية 

  • الكاميرا الأساسية: 50 ميجا بكسل (F/1.8) مع دعم OIS.
  • كاميرا الواسع: 8 ميجا بكسل (F/2.2).
  • كاميرا الماكرو: 2 ميجا بكسل (F/2.4).
  • فلاش LED أحادي.
فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس
فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس

مميزات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بالعديد من المزايا التي تجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية،مثل:

  1. بطارية كبيرة السعة توفر فترات استخدام طويلة خلال اليوم.
  2. تجربة صوتية ممتازة بفضل دعم السماعات الخارجية للصوت الاستيريو.
  3. تجربة تصوير جيدة، حيث تتمتع الكاميرا الخلفية الأساسية بأداء جيد، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K.
  4. شاشة Super AMOLED بدقة ممتازة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للفيديوهات أو لعب الألعاب، مع دعم معدل التحديث الـ 120Hz.
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د. فاطمة سيدمنذ 15 ساعة
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