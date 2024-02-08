فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس

يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بمزايا عديدة، حيث يأتي بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث عالي، وبطارية كبيرة السعة لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي، كما يتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا متعددة العدسات؛ لتوفير تجربة تصوير متميزة، ويدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن أداء متقدم، وتجربة استخدام شاملة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G وأهم مميزاته.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

المواصفات التفاصيل الاتصال اللاسلكي يدعم الاتصال اللامسي NFC. شرائح الاتصال يدعم الهاتف شريحتين Nano Sim. تقنيات الجيل يدعم شبكات الاتصال: 2G، 3G، 4G، و 5G. الأبعاد والوزن الأبعاد: 161 × 76.5 × 8.3 ملم.

الوزن: 197 جرام. خامات الهاتف يأتي بخامات من البلاستيك. الشاشة نوع: Super AMOLED.

الحجم: 6.5 إنش.

الدقة: FHD+ (1080 × 2340 بكسل).

معدل كثافة البكسلات: 396 بكسل/إنش.

دعم معدل التحديث 120Hz.

سطوع يصل إلى 1000 شمعة. التخزين والذاكرة العشوائية إصدار 1: 128 جيجا بايت / 6 جيجا بايت.

إصدار 2: 128 جيجا بايت / 8 جيجا بايت.

إصدار 3: 256 جيجا بايت / 8 جيجا بايت.

دعم بطاقة microSD لزيادة التخزين. المعالج والرسوميات المعالج: Exynos 1280 بتكنولوجيا 5 نانو.

المعالج الرسومي: Mali-G68. الكاميرا الأمامية الدقة: 13 ميجا بكسل.

فتحة العدسة: F/2.2. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأساسية: 50 ميجا بكسل (F/1.8) مع دعم OIS.

كاميرا الواسع: 8 ميجا بكسل (F/2.2).

كاميرا الماكرو: 2 ميجا بكسل (F/2.4).

فلاش LED أحادي.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A25 5G

يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بالعديد من المزايا التي تجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية،مثل: