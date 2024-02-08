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فقط من Samsung.. هاتف Galaxy A25 5G بكاميرا ثلاثية ودعم تقنية الجيل الخامس
يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بمزايا عديدة، حيث يأتي بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث عالي، وبطارية كبيرة السعة لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي، كما يتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا متعددة العدسات؛ لتوفير تجربة تصوير متميزة، ويدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن أداء متقدم، وتجربة استخدام شاملة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G وأهم مميزاته.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25 5G
|المواصفات
|التفاصيل
|الاتصال اللاسلكي
|شرائح الاتصال
|تقنيات الجيل
|الأبعاد والوزن
|خامات الهاتف
|الشاشة
|التخزين والذاكرة العشوائية
|المعالج والرسوميات
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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مميزات هاتف Samsung Galaxy A25 5G
يتميز هاتف Samsung Galaxy A25 5G بالعديد من المزايا التي تجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية،مثل:
- بطارية كبيرة السعة توفر فترات استخدام طويلة خلال اليوم.
- تجربة صوتية ممتازة بفضل دعم السماعات الخارجية للصوت الاستيريو.
- تجربة تصوير جيدة، حيث تتمتع الكاميرا الخلفية الأساسية بأداء جيد، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K.
- شاشة Super AMOLED بدقة ممتازة، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للفيديوهات أو لعب الألعاب، مع دعم معدل التحديث الـ 120Hz.