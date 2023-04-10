“شوف النهائي “موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة للمباراة

الأهلي يواجه نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الكروي 2022 الاثنين الموافق 10 إبريل الجاري، والتي سيقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى لاعبو الفريقين إلى الفوز بهذا اللقاء والفوز بالبطولة التي استعصت على الفريقين لفترة طويلة نتيجة احتكار نادي الزمالك.

سبب عدم عقد نهائي كأس مصر مع حكام أجانب .. وزير الرياضة كشف الكثير من المعجزات موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد فوزه بثلاثة أهداف على غزال المحلة

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر:

تقوم مجموعة Ontime Sport Channel Group بصفتها المذيع الحصري للبطولة بنقل أحداث المباراة ، مع الكثير من المعلقين.