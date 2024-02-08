تـم الرفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كافة المراكز

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم عبر محركات البحث وذلك بعد اعتمادها منذ قليل، حيث استمرت عمليات تصحيح الاجابات ما يقارب اسبوعين بعدما انهت مراكز الكنترول من مراجعة الدرجات، وجاري حاليا رفعها عبر المواقع الالكترونية لتكون متاحة للطلاب وأولياء الامور وسط حالة من الانتظار بعد اقتراب اعلان نتيجة الترم الاول للشهادة الاعدادية، ويتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة اعدادية الفيوم 2024 وهذا ما نقدمه اليكم خلال سطور التقرير.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

فان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية صباح اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بنسبة نجاح بلغت 87.9% في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم اماني قرني، وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وتمني لهم النجاح والتوفيق وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال الفصل الثاني والأعوام الدراسية القادمة وتقدم بالشكر والتقدير للمعلمين واولياء الامور بعد جهدهم طوال العام الدراسي مع الطلاب، وحضر نحو 64 الف طالبة وطالبة امتحانات منتصف العام من اصل 68180 طالب في جميع الادارات التعليمية، وانهت مراكز الكنترول بالأمس تجميع ورصد الدرجات وتم اعداد كشوفات الناجحين ليتم ارسالها الي المدارس يوم السبت القادم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بينما تظهر النتيجة بشكل رسمي عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الفيوم خلال ساعات قليلة من الان.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم على الفيسبوك منذ قليل اعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الاول 2024، ويمكن الاطلاع عن النتيجة بعد اتباع الخطوات الاتية :