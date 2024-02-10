“بجودة عالية” استقبل تردد قناة MBC3 الجديدة 2024 على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أجدد أفلام الكارتون

تعتبر قناة MBC3 الفضائية للأطفال أحد أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث نالت على إعجاب الكثير من المشاهدين والمتابعين من الأطفال والصغار لأنها تقوم بتقديم باقة مختلفة من البرامج الشيقة والمسلية بالإضافة إلى تقديمها لمجموعة كبيرة من أفلام الكارتون مثل الأسد الملك وتيمون وبومبا وتوم اند جيري والكثير من أفلام الكارتون التي يعشقها الأطفال والصغار ومن خلال السطور التالية نعرض اليكم بالتفصيل تردد قناة MBC3 الجديد.

قناة MBC3 للأطفال

تعرض قناة MBC3 الكثير من برامج المسابقات والمغامرات لمجموعة من المتسابقين الصغار ما يجعل المشاهدين مستمتعين بالمشاهدة ولديهم الحماس في معرفة الفريق الفائز بالإضافة إلي الكثير من أفلام الكارتون المسلية والشيقة للأطفال مثل الأسد الملك وتيمون وبومبا وذا شارك والتنانين الخارقة ومن الأشياء المميزة في قناة MBC3 عرضها لبرامجها بجودة عالية من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة MBC3 للأطفال علي النايل سات

تردد قناة MBC3 للأطفال على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11559.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC3 للأطفال علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11470.

نوع الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

البرامج التي تقدم على قناة MBC3 للأطفال

تعرض قناة MBC3 باقة مختلفة من برامج الكارتون الشيقة والمسلية بالإضافة إلى البرامج المفيدة بشكل كبير للأطفال وهذا ما يجعلها أحد أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي مما جعل الكثير من محبى أفلام الكرتون يتابعونها ويبحثون عنها طوال الوقت لأطفالهم ومن خلال التالي نعرض اليكم مجموعة من البرامج المسلية التي يتم عرضها على قناة MBC3.