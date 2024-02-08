اضبطها الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متميزًا موجهاً للأطفال بجودة عالية، ولقد تأسست القناة بهدف تقديم برامج ترفيهية وتعليمية تشجع على تنمية مهارات وقيم إيجابية لدى الصغار، وبفضل ما تقدمه من برامج وأناشيد متنوعة، استحوذت قناة طيور الجنة على اهتمام الأهالي، وأصبحت وجهة محبوبة للأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، دعونا نقدم لكم ترددها وكيفية ضبطه.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

لضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال، والاستمتاع بمشاهدتها على القمر الصناعي النايل سات، يمكنك إدخال البيانات التالية:

التردد: 11258 ميجاهيرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنك ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بك باستخدام هذه البيانات لاستقبال قناة طيور الجنة على عرب سات، وهي:

التردد: 11310 ميجاهيرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على جهازك

لضبط تردد قناة طيور الجنة على تلفازك، يجب أن تقوم بالتالي:

افتح قائمة القنوات أو الإعدادات على تلفازك.

اختر خيار البحث عن القنوات أو القنوات التلقائية.

اختر نوع التردد أو القمر الصناعي والذي يعتمد على مكان البث.

أدخل تردد قناة طيور الجنة. يمكنك الحصول على التردد من موقع رسمي للقناة أو من مصادر موثوقة أخرى.

قم بتأكيد البحث عن القنوات.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيقوم التلفاز بالبحث عن القنوات المتاحة، ومن ثم يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة، وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة على جهاز التلفاز الخاص بك.