هي كمان هتزيـد!.. زيادة المعاشات القادمة في هذا الموعد بعد زيادة المرتبات لكافة الموظفين من الشهر القادم + اخبار زي السكر من الوزارة

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات وذلك بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بخصوص الرعاية الاجتماعية لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة خاصة مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات، وكان الرئيس قد قرر رفع المعاشات لأكثر من 11.5 مليون مواطن بنسبة 15% وكذلك معاشات تكافل وكرامة، ويتساءل قطاع كبير من المواطنين متي يتم تطبيق هذه الزيادة وهل ستكون قبل حلول شهر رمضان المبارك، ونسرد لكم خلال موعد صرف الزيادة الجديدة على المعاشات.

موعد زيادة المعاشات

كان قرار الرئيس بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% والتي يبدأ صرفها بداية من شهر مارس 2024 لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع نسب التضخم ومحاولة تحسين اوضاع المعيشة للمواطن، هذه الزيادة 15% بحد أقصى وتكون التكلفة الاجمالية له 74 مليار جنيه وتعتبر هذه الزيادة المقررة هي اكبر حزمة عاجلة للرعاية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، وكانت آخر زيادة استثنائية للمعاشات لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 300 جنيه والمعروفة بمنحة غلاء المعيشة وتم صرفها بأثر رجعي في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ونص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 أن الزيادة الجديدة المعاشات تكون في شهر يوليو مع بداية الموازنة الجديدة للدولة ولذلك فإن زيادة مارس القادم ستكون استثنائية لتخفيف الحمل عن المواطنين.

كما سيتم رفع معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% بداية من شهر مارس القادم بتكلفة اجمالية 5.5 مليار جنيه، وبالتالي تصبح الزيادة خلال عام كامل 55% من قيمة المعاش كما سيتم تخصيص 41 مليار جنيه بالنسبة لمعاشات تكافل وكرامة في الموازنة العامة الجديدة 2024/2025.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تبدأ الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية في صرف المعاشات مع بداية كل عام مالي جديد ولذلك من المقرر موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 15% في يوم 1 مارس 2024 والتي يمكن صرفها من خلال الاماكن التالية: