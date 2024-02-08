لسة في فرصة تكسب عربية وهدايا تانية كتير.. رابط الاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية 2024 اعرف الشروط وطريقة التسجيل

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين داخل الإمارات العربية المتحدة عن الرابط الرسمي للاشتراك في في مسابقة شركة دخون الإماراتية للعطور والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية، وتم الكشف عن كافة التفاصيل عبر الحساب الرسمي الخاص بشركة دخون على منصة اكس وقد حددت الشركة كل الشروط اللازم توافرها للاشتراك في هذه المسابقة علما بأن هذه الشركة سوف تقدم هدايا قيمة للمشاركين وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.

رابط مسابقة دخون الإماراتية 2024

نجد أن شركة دخون هي أحد أهم وأكبر شركات تصنيع العطور والبخور وجميع مستلزمات المكياج ومنتجات العناية الشخصية داخل دولة الإمارات ولكي يكون المواطنين قادرين على الاشتراك في مسابقة دخون عليهم إتباع بعض الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة دخون من هنا.

الخطوة الثانية لا بد وأن يقوم فيها المشارك بالدخول على صفحة المسابقة المتاحة على هذا الموقع، وملء بعض البيانات المطلوبة من بينها الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الخطوة الثالثة يتم فيها كتابة رقم الفاتورة والتي توضح شراء أحد منتجات الخاصة بالشركة.

الخطوة الأخيرة بعد مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة الضغط على خانة موافق ليتم تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.

شروط مسابقة دخون الإماراتية للعطور

لقد حرصت شركة دخون الإماراتية على وضع مجموعة من الشروط للاشتراك في هذه المسابقة وإليكم التفاصيل: