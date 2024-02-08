“متاحة pdf” اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة moi.gov.iq …والشروط اللازمة

بعدما أعلنت وزارة الداخلية العراقة عن اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، حيث حرصت وزارة الداخلية على عرضها أمام المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم بهدف توفير الوقت والمجهود،ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024….

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية من هنا.

أو الدخول على موقع بوابة المواطن الحكومية.

حدد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

حدد المحافظة التابع لها.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”.

قي حالة عدم العثور على الإسم يرجى متابعة الكشوفات اللاحقة.

شروط خدمة نقل النفوس في العراق 2024

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على خدمة نقل النفوس في العراق والتي جاءت كالتالي: