ظهـرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كل المدارس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم ظهرت الآن، وظهرت النتيجة عقب إعتماد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، صباح اليوم حيث قد بلغت نسبة النجاح 87.9 % على مستوى المحافظة، بعدما ادي نحو 64 الف طالب وطالبة في المحافظة أمتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من أصل 68 ألف و180 طالب وطالبة على مستوى كافة مراكز المحافظة، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي والمعتمد موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد فتح باب التظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم

بعد استعلام الطلاب عن النتيجة والحصول عليها ، لمن يرغب في التظلم على النتيجة الخاصة به في محافظة الفيوم، فيجب عليه التوجة إلي الإدارة التعليمية التابعة له في المركز الخاص بمحافظه، وذلك من أجل تقديم التظلم، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية سوف يبدأ يوم الأحد المقبل والذي سيوافق العاشرمن شهر فبراير، وحتي الخامس والعشرين من شهر فبراير 2024.

توزيع الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية

يتم توزيع الدرجات بمحافظة الفيوم الترم الأول بإجمالي مجموع المواد 140 درجة، موزعة على النحو التالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة.

أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة.

بالإضافة إلي مادة الرياضيات 30 درجة.

وكذلك مادة الدراسات الإجتماعية 20 درجة.

ومادة العلوم 20 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

وفرة الوزارة عدة سبل لتيسير على الطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيا بدون الذهاب للمدرسة وذلك باتباع الخطوات التالية: