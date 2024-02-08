خلي طفلك يشوف كل أغاني لولو الجديدة.. استقبل الآن تردد قناة وناسة للأطفال 2024 الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة

تعتبر قناة وناسة كيدز هي من أحد أفضل وأشهر قنوات الأطفال الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات، ونجد أن هذه القناة لها جمهور يتخطى مئات الآلاف من المشاهدين صغارا وكبارا وهذه القناة تبث مجموعة من أغاني الأطفال المميزة على مدار الساعة، ولعل من أشهرها أغاني لولو وتقدم هذه القناة محتواها باللغة العربية وبعد تغيير تردد قناة وناسه كيدز يبحث العديد من الآباء عن الترددات الجديدة لها ومن خلال موقعنا سوف سوف نذكر لكم تحديث الترددات لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة 2024

يمكن لجميع الأطفال الاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تقدمه قناة وناسة للأطفال وهذا بشكل مجاني تماما ودون الحاجة إلى اشتراك شهري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال ضبط الترددات التي سوف نذكرها لكم في هذه الفقرة وإليكم الترددات:

القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة وناسه: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

حتى نقوم باستقبال تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر علينا أن نقوم باتباع بعض الخطوات على النحو التالي: